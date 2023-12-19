Офіс генпрокурора понад пів року співпрацює з офіцером ГРУ, який написав листа до Гааги

В ОГП кажуть, що Саліков дав "важливі свідчення, частина з яких уже знайшла своє підтвердження, пов’язані з вторгненням із 24 лютого 2022 року"

Ігор Саліков (Фото:EenVandaag)

Керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов заявив в ефірі Радіо Свободи, що українські прокурори співпрацювали з ексмайором ГРУ РФ Ігорем Саліковим. Той вчора написав до Гааги з готовністю свідчити проти воєнних злочинів в Україні.

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"Так, я підтверджую той факт, що Офіс генерального прокурора вже понад пів року працює над цією людиною, яка надає нам свідчення про дії Росії, починаючи з 2013 року, з підготовки до відкритого вторгнення, особливості відкритого вторгнення", – сказав Бєлоусов, додавши, що співпрацює з російським офіцером понад пів року.

За його словами, Саліков також дав "важливі свідчення, частина з яких уже знайшла своє підтвердження, пов’язані з вторгненням із 24 лютого 2022 року".

Вчора, 18 грудня, російський правозахисник та автор проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін опублікував лист Салікова. В ньому він звертається до Міжнародного кримінального суду у Гаазі з готовністю дати свідчення щодо воєнних злочинів Росії в Україні.

Зокрема, він заявив, що готовий свідчити проти:

→ ідеолога проєкту "Новоросія" Владислава Суркова;

→ депутата нелегітимної російської Держдуми та ватажка бойовиків ОРДЛО Олександра Бородая;

→ командира 10 бригади спецзагону ГУ ГШ (в/ч 51532) генерал-майора Сергія Свида (позивний "Рязань", куратор "Редута" та "Вагнера");

→ групи Вагнера та високопоставлених працівників ФСБ і міноборони РФ, які прямо причетні до воєнних злочинів в Україні у 2014-2015 та у 2022 роках.

Повний текст звернення Салікова LIGA.net публікувала тут.

У розслідуванні Схем йшлося про те, що Саліков є одним із засновників російської організації, що започаткувала так звану ПВК "Редут".

Бійці "Редута" воювали в Сирії на боці режиму Башара Асада. Згодом ПВК трансформувалася, перейшла під керівництво ГРУ і набрала бійців до різних розгалужених підрозділів "Редута", які нині беруть участь у війні проти України.

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