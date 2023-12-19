Офис генпрокурора более полугода сотрудничает с офицером ГРУ, написавшим письмо в Гаагу

В ОГП говорят, что Саликов дал "важные показания, часть из которых уже нашла свое подтверждение, связанное с вторжением с 24 февраля 2022 года"

Игорь Саликов (Фото:EenVandaag)

Руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов заявил в эфире Радио Свободы, что украинские прокуроры сотрудничали с экс-майором ГРУ РФ Игорем Саликовым. Тот вчера написал в Гаагу с готовностью свидетельствовать против военных преступлений в Украине.

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"Да, я подтверждаю тот факт, что Офис генерального прокурора уже более полугода работает над этим человеком, который дает нам свидетельства о действиях России, начиная с 2013 года, с подготовки к открытому вторжению, особенностям открытого вторжения", – сказал Белоусов, добавив, что сотрудничает с российским офицером более полугода.

По его словам, Саликов также дал "важные показания, часть из которых уже нашла свое подтверждение, связанное с вторжением с 24 февраля 2022 года".

Вчера, 18 декабря, российский правозащитник и автор проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал письмо Саликова. В нем он обращается в Международный уголовный суд в Гааге с готовностью дать показания по военным преступлениям России в Украине.

В частности, он заявил, что готов свидетельствовать против:

→ идеолога проекта "Новороссия" Владислава Суркова;

→ депутата нелегитимной российской Госдумы и главаря боевиков ОРДЛО Александра Бородая;

→ командира 10 бригады спецназа ГУ ГШ (в/ч 51532) генерал-майора Сергея Свида (позывной "Рязань", куратор "Редута" и "Вагнера");

→ группы Вагнера и высокопоставленных сотрудников ФСБ и минобороны РФ, прямо причастных к военным преступлениям в Украине в 2014-2015 и в 2022 годах.

Полный текст обращения Саликова LIGA.net публиковала здесь.

В расследовании Схем говорилось о том, что Саликов является одним из основателей российской организации, которая начала так называемую ЧВК "Редут".

Бойцы "Редута" воевали в Сирии на стороне режима Башара Асада. Впоследствии ЧВК трансформировалась, перешла под руководство ГРУ и набрала бойцов в разные разветвленные подразделения "Редута", которые участвуют в войне против Украины.

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