МУС отказался от показаний офицера ГРУ Саликова. Тот хотел признаться в преступлениях РФ

Представители суда дали понять, что показания россиянина сейчас неприоритетны, поэтому привлекать его как свидетеля нет необходимости

МУС в Гааге (Фото: ЕРА/LINA SELG)

Экс-майор российского нелегитимного Главного разведывательного управления Игорь Саликов, в прошлом году обратившийся в Гаагу с готовностью свидетельствовать против военных преступлений в Украине, не будет этого делать. Об этом сообщает российское оппозиционное издание Агентство.

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Издание пишет, что Саликов был на встречах в Международном уголовном суде около пяти раз.

Однако представители суда дали понять, что его показания сейчас не приоритетны, поэтому привлекать его как свидетеля нет необходимости.

"Суд сейчас сосредоточен на конкретных делах, где его информация не имеет значения, например, по расстрелам гражданского населения и депортации украинских детей в Россию", – отметил Саликов в комментарии Агентству.

Его адвокат также подтвердил, что МУС не проявляет заинтересованности в его показаниях. Суд отказался раскрывать детали расследования преступлений на территории Украины в ответ на запрос журналистов.

18 декабря 2024 года российский правозащитник и автор проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал письмо Саликова. В нем он обращается в Международный уголовный суд в Гааге с готовностью дать показания по военным преступлениям России в Украине.

В Офисе генпрокурора тогда говорили, что около полугода сотрудничали с Саликовым.

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