Служба безопасности Украины сообщила, что готовит для Международного уголовного суда (МУС) в Гааге доказательства сознательного использования россиянами мин против гражданских украинцев.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Служба безопасности готовит масштабную доказательную базу, свидетельствующую о сознательном использовании РФ противопехотных мин в отношении гражданского населения Украины", – говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что такие действия РФ – умышленное нарушение международного права, законов и обычаев войны.

По данным СБУ, с начала полномасштабного российского вторжения из-за взрывных устройств оккупантов пострадали более 1000 гражданских, из них 297 погибли, среди них много детей.

Спецслужба отмечает, что когда получит достаточное количество доказательств – будет решаться вопрос передачи материалов в МУС в Гааге.

Следствие установило, что оккупанты целенаправленно обустраивают минные ловушки вблизи или на территории населенных пунктов, находящихся в зоне боевых действий.

Чтобы маскировать боеприпасы, захватчики используют разные предметы широкого потребления, в частности, детские игрушки и коробки с конфетами, отмечает СБУ.

К тому же очень часто диверсионно-разведывательные группы РФ устанавливают минные заграждения, чтобы прикрыть свое отступление из прифронтовых районов и украинского приграничья, поясняет ведомство.

В Донецкой и Харьковской областях правоохранители зафиксировали больше всего фактов того, что оккупанты применяют минные ловушки против гражданских.

СБУ называет такие мины захватчиков:

→ ПФМ-1 – боеприпас нажимного действия (известный как "лепесток"), из-за специфической формы он малозаметен на местности, а в основном при подрыве на такой мине человек получает значительные ранения ног, которые могут привести к смерти;

Фото: ресурс оккупантов

→ ПМН-2 – мина нажимного действия, обычно при ее взрыве человеку отрывает ту конечность, которой он наступил на боеприпас;

→ ОЗМ-72 – выпрыгивающий боеприпас кругового поражения (известный как "мина-лягушка"), который во время срабатывания "выпрыгивает" на высоту почти 1 метр и поражает обломками в радиусе 25 м;

→ МОН-50 – противопехотная мина направленного действия, запрещенная Оттавской конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении.

Фото: Martin Olsson

Продолжаются следственные действия по привлечению захватчиков к ответственности в рамках многоэпизодного уголовного производства по статье о военных преступлениях. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

СБУ призывает граждан соблюдать правила безопасности: при обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета его не надо трогать, а нужно сохранять спокойствие, запомнить место находки и сообщить правоохранителям или специалистам по номерам 112 или 101.

17 июня генпрокурор сообщил, что правоохранители уже задокументировали почти 130 000 российских военных преступлений в Украине.

7 июля в Харьковской области в результате подрыва на вражеской мине, по данным правоохранителей, погибли четыре человека, среди них есть ребенок.

12 июля в Волчанской общине Харьковской области во время эвакуации местные жители подорвались на растяжке, которую оставили после себя россияне.

Читайте также: Правительство расширило бронь от мобилизации – для тех, кто занимается разминированием