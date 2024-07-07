Под Харьковом семья наехала на мину: предварительно, четверо погибших, в том числе ребенок

Распознавание тел продолжается, в авто могло быть шесть человек

Фото - Telegram-канал Олега Синегубова

В Харьковской области в результате подрыва на вражеской мине, по предварительным данным правоохранителей, погибли четыре человека, среди них есть ребенок. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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Он отметил, что семья ехала на легковом автомобиле по грунтовой дороге в лесу в Харьковском районе.

Распознавание тел продолжается. По словам родных погибших, в авто могло быть шесть человек: четверо взрослых и два ребенка.

Дальнейший поиск тел и установка лиц продолжается. На месте трагедии работают следователи и спасатели, сообщил глава ОВА.

Он также напомнил, что все лесополосы, обочины дорог деоккупированных территорий – крайне опасны, так как противотанковые, противопехотные и другие мины могут быть хорошо замаскированы на поверхности или в толще земли.

"Увидели мину – не трогайте, звоните 101 или 102", – призвал Синегубов.

В июне правительство расширило бронь от мобилизации – для тех, кто занимается разминированием.

1 июля Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства в регионе, в частности для экспорта зерна из Украины.

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