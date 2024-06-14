На побережье Одесской области вынесло мину: ее уничтожили – видео
14 июня Силы обороны уничтожили морскую мину, обнаруженную на побережье Одесской области. Соответствующее видео было опубликовано Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины.
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После идентификации мины, силами и средствами ВМС опасный боеприпас был обезврежен – его взрывали с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
В сообщении напомнили, что в случае обнаружения неизвестных подозрительных взрывоопасных предметов необходимо сразу обращаться в соответствующие службы, а не пытаться самостоятельно их перенести или уничтожить.
"Также информируем, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья", — говорится в сообщении.
- В январе Болгария, Румыния и Турция подписали трехстороннее соглашение о совместном разминировании Черного моря.
- 8 июня в Одессе открыли первую зону для купания и оздоровления пляж "Калетон" – одна из около 20 локаций, которые планируют открыть в регионе.
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