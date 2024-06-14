14 июня Силы обороны уничтожили морскую мину, обнаруженную на побережье Одесской области. Соответствующее видео было опубликовано Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины.

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После идентификации мины, силами и средствами ВМС опасный боеприпас был обезврежен – его взрывали с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В сообщении напомнили, что в случае обнаружения неизвестных подозрительных взрывоопасных предметов необходимо сразу обращаться в соответствующие службы, а не пытаться самостоятельно их перенести или уничтожить.

"Также информируем, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья", — говорится в сообщении.

В январе Болгария, Румыния и Турция подписали трехстороннее соглашение о совместном разминировании Черного моря.

8 июня в Одессе открыли первую зону для купания и оздоровления пляж "Калетон" – одна из около 20 локаций, которые планируют открыть в регионе.

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