В Одессе официально открыли первый пляж в сезоне

Пребывание людей у моря запрещено во время воздушной тревоги

Одесса (Фото: EPA)

В Одессе открыли первую зону для купания и оздоровления пляж "Калетон" – это одна из около 20 локаций, которые планируют открыть в регионе. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Глава ОВА отметил, что список пляжей будет дополняться в соответствии с прохождением проверок. В частности, планируется открытие около 20 пляжей в Одессе и области, а также одной лагуны в Измаильском районе.

Фото: Telegram

Кипер подчеркнул, что пребывание людей у моря запрещено во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, а также во время шторма от двух баллов.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Разрешение о доступе людей к морю подписали Кипер и командующий оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" Эдуард Москалев.

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