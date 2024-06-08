В Одесі офіційно відкрили перший пляж у сезоні – фото

Одеса (Фото: EPA)

В Одесі відкрили першу зону для купання та оздоровлення пляж "Калетон" – це одна з близько 20 локацій, які планують відкрити у регіоні. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Очільник ОВА зазначив, що список пляжів буде доповнюватися відповідно до проходження перевірок. Зокрема, планується відкриття близько 20 пляжів в Одесі та області, а також однієї лагуни в Ізмаїльському районі.

Фото: Telegram

Кіпер наголосив, що перебування людей біля моря заборонено під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, а також під час шторму від двох балів.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Дозвіл про доступ людей до моря підписали Кіпер та командувач оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" Едуард Москальов.

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