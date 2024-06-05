Рятувальники знайшли тіло поліціянтки, яку змило в море в Одесі – фото
Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій знайшли тіло працівниці поліції, яку напередодні змило з пірса в Одесі.
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Тіло виявили вдень 5 червня, неподалік від місця, де дівчина впала в море. У ДСНС закликали дотримуватися правил безпеки під час перебування біля водойм.
- 4 червня 20-річна поліціянтка з Рівненської області впала у море в Одесі під час шторму, її змило хвилею. За даними правоохоронців, вона перебувала поза службою й приїхала до міста на відпочинок.
- На пірсі біля узбережжя моря дівчина вирішила сфотографуватись на згадку про перебування в Одесі. Через сильний шторм перша хвиля збила її з ніг, а друга — змила в море.