Рятувальники знайшли тіло поліціянтки, яку змило в море в Одесі – фото

4 червня 20-річна поліціянтка з Рівненської області впала у море в Одесі під час шторму

Фото: ДСНС

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій знайшли тіло працівниці поліції, яку напередодні змило з пірса в Одесі.

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Тіло виявили вдень 5 червня, неподалік від місця, де дівчина впала в море. У ДСНС закликали дотримуватися правил безпеки під час перебування біля водойм.

Фото: ДСНС