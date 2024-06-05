Спасатели нашли тело полицейской, которую смыло в море в Одессе – фото
Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нашли тело сотрудницы полиции, которую накануне смыло с пирса в Одессе.
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Тело обнаружили днем 5 июня, недалеко от места, где она упала в море. В ГСЧС призывали соблюдать правила безопасности во время нахождения у водоемов.
- 4 июня 20-летняя полицейская из Ровенской области упала в море в Одессе во время шторма, ее смыло волной. По данным правоохранителей, она находилась вне службы и приехала в город на отдых.
- На пирсе у побережья моря девушка решила сфотографироваться на память о пребывании в Одессе. Из-за сильного шторма первая волна сбила ее с ног, а вторая — смыла в море.