Спасатели нашли тело полицейской, которую смыло в море в Одессе – фото

4 июня 20-летняя полицейская из Ровенской области упала в море в Одессе во время шторма

Фото: ГСЧС

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нашли тело сотрудницы полиции, которую накануне смыло с пирса в Одессе.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Тело обнаружили днем 5 июня, недалеко от места, где она упала в море. В ГСЧС призывали соблюдать правила безопасности во время нахождения у водоемов.

Фото: ГСЧС