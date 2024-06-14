На узбережжя Одеської області винесло міну: її знищили – відео
14 червня Сили оборони знищили морську міну, яку було виявлено на узбережжі Одеської області. Відповідне відео опублікували Військово-морські сили Збройних Сил України.
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Після ідентифікації міни, силами та засобами ВМС небезпечний боєприпас було знешкоджено – його підривали із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.
У повідомленні нагадали, що у разі виявлення невідомих підозрілих вибухонебезпечних предметів необхідно одразу звертатись до відповідних служб, а не намагатись самостійно їх перенести чи знищити.
"Також інформуємо, що в регіоні продовжує діяти заборона щодо перебування на неперевірених ділянках узбережжя", — йдеться у дописі.
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