14 червня Сили оборони знищили морську міну, яку було виявлено на узбережжі Одеської області. Відповідне відео опублікували Військово-морські сили Збройних Сил України.

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Після ідентифікації міни, силами та засобами ВМС небезпечний боєприпас було знешкоджено – його підривали із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.

У повідомленні нагадали, що у разі виявлення невідомих підозрілих вибухонебезпечних предметів необхідно одразу звертатись до відповідних служб, а не намагатись самостійно їх перенести чи знищити.

"Також інформуємо, що в регіоні продовжує діяти заборона щодо перебування на неперевірених ділянках узбережжя", — йдеться у дописі.

У січні Болгарія, Румунія та Туреччина підписали тристоронню угоду про спільне розмінування Чорного моря.

8 червня в Одесі відкрили першу зону для купання та оздоровлення пляж "Калетон" – це одна з близько 20 локацій, які планують відкрити у регіоні.

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