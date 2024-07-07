На Харківщині родина наїхала на міну: попередньо, четверо загиблих, зокрема дитина

Розпізнавання тіл триває, в авто могло бути шестеро людей

Фото - Telegram-канал Олега Синєгубова

У Харківській області внаслідок підриву на ворожій міні, за попередніми даними правоохоронців, загинули четверо людей, серед них є дитина. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Він зазначив, що родина їхала на легковому автомобілі ґрунтовою дорогою у лісі в Харківському районі.

Розпізнавання тіл триває. Зі слів рідних загиблих, в авто могло бути шестеро людей: четверо дорослих та дві дитини.

Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває. На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники, повідомив глава ОВА.

Він також нагадав, що усі лісосмуги, узбіччя доріг деокупованих територій – вкрай небезпечні, адже протитанкові, протипіхотні та інші міни можуть бути добре замасковані на поверхні або в товщі землі.

"Побачили міну – не чіпайте, дзвоніть 101 або 102", – закликав Синєгубов.

У червні уряд розширив бронь від мобілізації – для тих, хто займається розмінуванням.

1 липня Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільну операцію з пошуку мін у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства в регіоні, зокрема, для експорту зерна з України.

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