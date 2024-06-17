Зафиксировано почти 130 000 военных преступлений РФ, это одно в 10 минут – генпрокурор

В среднем – оккупанты совершают 150 преступлений в день

Андрей Костин (Фото: Офис президента)

Правоохранители уже задокументировали почти 130 000 российских военных преступлений в Украине. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин во время Саммита мира.

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"Мир должен слышать такие истории, чтобы понимать всю тяжесть преступлений, которые агрессор совершает ежедневно на украинской земле. На сегодняшний день мы задокументировали почти 130 000 военных преступлений", – сказал он.

По словам Костина, в среднем это означает, что россияне совершают 150 военных преступлений в день – по одному каждые 10 минут.

Чиновник выразил надежду, что Саммит "укрепит усилия мирового сообщества, направленные на пресечение этих злодеяний", в частности, что касается возвращения украинских гражданских взрослых и детей из России.

Генпрокурор сообщал, что во время полномасштабной войны оккупанты казнили по меньшей мере 61 украинского военнопленного, о подозрениях сообщено четырём россиянам, вынесен один приговор суда.

Глава МВД информировал, что в Волчанске Харьковской области российские военные брали в плен гражданских жителей, также известно о первых расстрелах мирных жителей захватчиками.

Офис Генпрокурора сообщал LIGA.net, что бежавший в Норвегию бывший участник террористического Вагнера не получал подозрения от украинских правоохранителей.

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