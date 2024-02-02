Не все страны "за" трибунал над Путиным. Опасаются этого для других президентов – Минюст

Глава Минюста Малюська убежден, что если бы Украина не хотела бы видеть на скамье подсудимых Путина, то такой трибунал уже был создан год назад

Денис Малюська (Фото - Мін'юст)

Не все страны поддерживают идею создания спецтрибунала для наказания "верхушки" РФ за преступление военной агрессии, потому что такой механизм будет предусматривать, что потенциально в дальнейшем его смогут использовать для привлечения к ответственности и глав других государств. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр юстиции Денис Малюська.

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Он подчеркнул, что Украина хочет видеть на скамье подсудимых таких военных преступников как российский диктатор Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Однако, по словам Малюськи, до сих пор отсутствует единое мнение по поводу того, как должен выглядеть трибунал – это и есть причина того, почему он до сих пор не создан.

"Условно сейчас, если отбросить юридические детали, если бы Украина, например, согласилась создать трибунал, который не имел бы юрисдикции над президентом РФ Владимиром Путиным, то, я думаю, такой трибунал уже был бы создан еще год назад", – сказал Малюська.

Он подчеркнул, что если будет создан трибунал, который будет иметь влияние на Путина, это будет автоматически означать, что такой же трибунал может быть создан в отношении любого другого президента любого государства.

"Безусловно, такие страны хотели бы гарантировать наличие определенных предостережений, которые не создали бы распространения трибуналов", – сказал министр.

По его словам, государства хотят не допустить, чтобы "каждые несколько стран в мире" создавали бы трибуналы для наказания президентов соседнего государства или государства, которое они ненавидят.

3 июля 2023 года открылся Международный центр, ответственный за расследование российского вторжения в Украину. В ОП заявили, что открытие этого центра – это шаг к спецтрибуналу над властями РФ.

10 сентября Кулеба заявил, что вопрос специального трибунала для российских военных преступников стал единственным, где он не смог выполнить поручение Зеленского.

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