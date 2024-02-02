Не всі країни "за" трибунал над Путіним. Побоюються цього для інших президентів – Мін’юст

Глава Мін’юсту Малюська переконаний, що якби Україна не хотіла би бачити на лаві підсудних Путіна, то такий трибунал вже було б створено рік тому

Не всі країни підтримують ідею створення спецтрибуналу для покарання "верхівки" РФ за злочин воєнної агресії, тому що такий механізм передбачатиме, що потенційно надалі його зможуть використовувати для притягнення до відповідальності і глав інших держав. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр юстиції Денис Малюська.

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Він наголосив, що Україна хоче бачити на лаві підсудних таких воєнних злочинців як російський диктатор Володимир Путін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Втім, за словами Малюськи, досі відсутня єдина думка з приводу того, як має виглядати трибунал – це і є причина того, чому його досі не створено.

"Умовно зараз, якщо відкинути юридичні деталі, якби Україна, наприклад, погодилась би створити трибунал, який не мав би юрисдикції над президентом РФ володимиром Путіним, то, я думаю, такий трибунал вже був би створений ще рік тому", – сказав Малюська.

Він наголосив, що якщо буде створено трибунал, який матиме вплив на Путіна, це автоматично означатиме, що такий самий трибунал може бути створено щодо будь-якого іншого президента будь-якої держави.

"Безумовно, такі країни хотіли б гарантувати наявність певних пересторог, які б не створили поширення трибуналів", – сказав міністр.

За його словами, держави хочуть не допустити, щоб "кожні кілька країн у світі" створювали б трибунали щодо покарання президентів сусідньої держави або держави, яку вони ненавидять.

3 липня 2023 року відкрився Міжнародний центр, відповідальний за розслідування російського вторгнення в Україну. В ОП заявили, що відкриття цього центру – це крок до спецтрибуналу над владою РФ.

10 вересня Кулеба заявив, що питання спеціального трибуналу для російських воєнних злочинців стало єдиним, де він не зміг виконати доручення Зеленського.

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