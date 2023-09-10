Трибунал Путіну, Лаврову та Мішустіну – Кулеба визнав, що поки не виконав одне доручення президента

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що питання спеціального трибуналу для російських воєнних злочинців стало єдиним, де він не зміг виконати доручення президента Володимира Зеленського. Спецтрибунал необхідний для покарання лідерів РФ – диктатора Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна та главу МЗС Сергія Лаврова, заявив Кулеба під час саміту YES (Yalta European Strategy), передає Європейська правда.

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"Спеціальний трибунал потрібен, щоб створити прецедент для покарання лідерів РФ: президента Путіна, прем’єр-міністра, чиє прізвище я ніяк не можу запам’ятати, та голови МЗС Лаврова. Натомість гібридний трибунал не дає відповіді на питання, як покарати цю трійку", – сказав він.

Кулеба заявив, що ті, хто виступає проти спецтрибуналу, роблять "чітку заяву", що вважають злочини РФ в Україні менш важливими, аніж злочини, зроблені під час війні у Югославії.

Він визнав, що позиція держав G7 схиляється до "гібридного трибуналу", хоча низка країн, і Україна в тому числі, підтримують створення спецтрибуналу.

"Нещодавно президент запитав мене, що було створено [для просування ідеї спецтрибуналу. – Ред.], і я вперше на посаді міністра визнав, що не можу запропонувати рішення", – сказав Кулеба.

Але попри це він залишається прихильником такого трибуналу.

"Якщо закон не відповідає меті досягнення справедливості, то треба міняти законодавство. І тоді справедливість стане можливою", – підсумував він.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Путіна та дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової за депортацію дітей з України. Головний прокурор МКС зазначив, що ордер на арешт Путіна виданий довічно.

3 липня відкрився Міжнародний центр, відповідальний за розслідування російського вторгнення в Україну. У роботі центру беруть участь прокурори з України, Євросоюзу, Сполучених Штатів та від Міжнародного кримінального суду.

В Офісі президента пояснили, що відкриття цього Центру – це крок до спецтрибуналу над владою РФ.

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