Трибунал Путину и Лаврову – Кулеба признал, что пока не выполнил поручение президента

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос специального трибунала для российских военных преступников стал единственным, где он не смог выполнить поручение президента Владимира Зеленского. Спецтрибунал необходим для наказания лидеров РФ – диктатора Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и главы МИД Сергея Лаврова, заявил Кулеба во время саммита YES (Yalta European Strategy), передает Европейская правда.

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"Специальный трибунал нужен, чтобы создать прецедент для наказания лидеров РФ: президента Путина, премьер-министра, чью фамилию я никак не могу запомнить, и главы МИД Лаврова. В то же время гибридный трибунал не дает ответа на вопрос, как наказать эту тройку", – сказал он.

Кулеба заявил, что выступающие против спецтрибунала делают "четкое заявление", что считают преступления РФ в Украине менее важными, чем преступления, совершенные во время войны в Югославии.

Он признал, что позиция государств G7 склоняется к "гибридному трибуналу", хотя ряд стран и Украина в том числе поддерживают создание спецтрибунала.

"Недавно президент спросил меня, что было создано [для продвижения идеи спецтрибунала. – Ред.], и я впервые в должности министра признал, что не могу предложить решение", – сказал Кулеба.

Но, несмотря на это, он остается сторонником такого трибунала.

"Если закон не отвечает целям достижения справедливости, то надо менять законодательство. И тогда справедливость станет возможной", – подытожил он.

17 марта 2023 года МКС выдал ордер на арест российского диктатора Путина и детской омбудсменки РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Главный прокурор МКС отметил, что ордер на арест Путина выдан пожизненно.

3 июля открылся Международный центр, ответственный за расследование российского вторжения в Украину. В работе центра принимают участие прокуроры из Украины, Евросоюза, Соединенных Штатов и Международного уголовного суда.

В Офисе президента объяснили, что открытие этого Центра – это шаг к спецтрибуналу над властями РФ.

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