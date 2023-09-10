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Трибунал Путину и Лаврову – Кулеба признал, что пока не выполнил поручение президента

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2023, 00:50
Трибунал Путину и Лаврову – Кулеба признал, что пока не выполнил поручение президента - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос специального трибунала для российских военных преступников стал единственным, где он не смог выполнить поручение президента Владимира Зеленского. Спецтрибунал необходим для наказания лидеров РФ – диктатора Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и главы МИД Сергея Лаврова, заявил Кулеба во время саммита YES (Yalta European Strategy), передает Европейская правда.

"Специальный трибунал нужен, чтобы создать прецедент для наказания лидеров РФ: президента Путина, премьер-министра, чью фамилию я никак не могу запомнить, и главы МИД Лаврова. В то же время гибридный трибунал не дает ответа на вопрос, как наказать эту тройку", – сказал он.

Кулеба заявил, что выступающие против спецтрибунала делают "четкое заявление", что считают преступления РФ в Украине менее важными, чем преступления, совершенные во время войны в Югославии.

Он признал, что позиция государств G7 склоняется к "гибридному трибуналу", хотя ряд стран и Украина в том числе поддерживают создание спецтрибунала.

"Недавно президент спросил меня, что было создано [для продвижения идеи спецтрибунала. – Ред.], и я впервые в должности министра признал, что не могу предложить решение", – сказал Кулеба.

Но, несмотря на это, он остается сторонником такого трибунала.

"Если закон не отвечает целям достижения справедливости, то надо менять законодательство. И тогда справедливость станет возможной", – подытожил он.

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Артём Джерипа
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