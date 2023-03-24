Кулеба объяснил, чего Украина хочет от Гааги, а чего – от спецтрибунала в наказании Путина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, почему для Украины важно добиться привлечения к ответственности российского диктатора Владимира Путина и других военных преступников РФ не только Международным уголовным судом, но и спецтрибуналом. Об этом он рассказал в прямом эфире в Instagram в беседе с журналистом Вадимом Карпьяком.

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Карпьяк спросил Кулебу, есть ли у Украины сейчас понимание конкретных ожиданий от МУС и трибунала.

"МУС может осудить все, кроме преступления агрессии. Поэтому нам нужен трибунал по преступлению агрессии. То есть мало осудить Путина за то, что он стоит за похищением детей, убийством военнопленных, разрушениями артиллерией и ракетами гражданской инфраструктуры, за расстрелами и пытками гражданских и военных. Нужно осудить Путина за то, что называют матерью всех преступлений, – это преступление агрессии", – объяснил Кулеба.

Он подчеркнул, что по ряду юридических причин МУС этого сделать не может ни при каких обстоятельствах, поэтому требуется спецтрибунал.

"Когда говорят, что спецтрибунал нужен, чтобы осудить Путина за военные преступления, – это неправильно. Спецтрибунал – это осудить за одно преступление, преступление агрессии. Но не только Путина, а и всех, кто принимал участие в принятии этого решения", – сказал глава МИД.

Он добавил, что самым большим юридическим вопросом в этом плане является иммунитет Путина как главы государства, потому что в случае с МКС этот иммунитет не может быть применен, а в случае спецтрибунала – "как может, так и не может, есть нюансы".

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.

Украина говорит о 16 000 депортированных детях, международные следователи оценили их количество примерно в 6000 на февраль 2023 года.

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Оксана Житнюк

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