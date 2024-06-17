Зафіксовано майже 130 000 воєнних злочинів Росії в Україні, це один на 10 хвилин – генпрокурор

У середньому – окупанти вчиняють 150 злочинів на день

Андрій Костін (Фото: Офіс президента)

Правоохоронці вже задокументували майже 130 000 російських воєнних злочинів в Україні. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін під час Саміту миру.

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"Світ повинен чути такі історії, аби розуміти всю тяжкість злочинів, які агресор чинить щодня на українській землі. На сьогодні ми задокументували майже 130 000 воєнних злочинів", – сказав він.

За словами Костіна, у середньому це означає, що росіяни вчиняють 150 воєнних злочинів на день – по одному кожні 10 хвилин.

Посадовець висловив сподівання, що Саміт "зміцнить зусилля світової спільноти, спрямовані на припинення цих злодіянь", зокрема, щодо повернення українських цивільних дорослих та дітей з Росії.

Генпрокурор повідомляв, що за час повномасштабної війни окупанти стратили щонайменше 61 українського військовополоненого, про підозри повідомлено чотирьом росіянам, винесено один вирок суду.

Очільник МВС інформував, що у Вовчанську на Харківщині російські військові брали у полон цивільних мешканців, також відомо про перші розстріли мирних жителів загарбниками.

Офіс Генпрокурора повідомляв LIGA.net, що колишній учасник терористичного Вагнера, який втік до Норвегії, не отримував підозру від українських правоохоронців.

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