Служба безпеки України повідомила, що готує для Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі докази свідомого використання росіянами мін проти цивільних українців.

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"Служба безпеки готує масштабну доказову базу, яка свідчить про свідоме використання РФ протипіхотних мін щодо цивільного населення України", – йдеться у повідомленні.

Відомство зауважує, що такі дії РФ – навмисне порушення міжнародного права, законів та звичаїв війни.

За даними СБУ, з початку повномасштабного російського вторгнення через вибухові пристрої окупантів постраждали понад 1000 цивільних, з них 297 загинули, серед них багато дітей.

Спецслужба зазначає, що коли отримає достатню кількість доказів – буде вирішуватися питання передання матеріалів до МКС у Гаазі.

Слідство встановило, що окупанти цілеспрямовано облаштовують мінні пастки поблизу або на території населених пунктів, котрі перебувають у зоні бойових дій.

Аби маскувати боєприпаси, загарбники використовують різні предмети широкого вжитку, зокрема дитячі іграшки та коробки з цукерками, зауважує СБУ.

До того ж дуже часто диверсійно-розвідувальні групи РФ встановлюють мінні загородження, аби прикрити свій відступ з прифронтових районів та українського прикордоння, пояснює відомство.

У Донецькій та Харківській областях правоохоронці зафіксували найбільше фактів того, що окупанти застосовують мінні пастки проти цивільних.

СБУ називає такі міни загарбників:

→ ПФМ-1 – боєприпас натискної дії (відомий як "пелюсток", рос. "лепесток), через специфічну форму він малопомітний на місцевості, а здебільшого під час підриву на такій міні людина отримує значні поранення ніг, котрі можуть призвести до смерті;

Фото: ресурс окупантів

→ ПМН-2 – міна натискної дії, зазвичай під час її вибуху людині відриває ту кінцівку, котрою вона наступила на боєприпас;

→ ОЗМ-72 – вистрибуючий боєприпас кругового ураження (відомий як "міна-жаба"), котрий під час спрацювання "вистрибує" на висоту майже 1 метр та уражає уламками в радіусі 25 м;

→ МОН-50 – протипіхотна міна направленої дії, котра заборонена Оттавською конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передання протипіхотних мін та про їхнє знищення.

Фото: Martin Olsson

Тривають слідчі дії для притягнення загарбників до відповідальності у межах багатоепізодного кримінального провадження за статтею про воєнні злочини. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

СБУ закликає громадян дотримуватися правил безпеки: при виявленні вибухонебезпечного чи підозрілого предмета його не треба чіпати, а натомість потрібно зберігати спокій, запам'ятати місце знахідки та повідомити правоохоронців або спеціалістів за номерами 112 або 101.

17 червня генпрокурор повідомив, що правоохоронці вже задокументували майже 130 000 російських воєнних злочинів в Україні.

7 липня у Харківській області внаслідок підриву на ворожій міні, за даними правоохоронців, загинули четверо людей, серед них є дитина.

12 липня у Вовчанській громаді Харківської області під час евакуації місцеві мешканці підірвались на розтяжці, що залишили після себе росіяни.

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