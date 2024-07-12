СБУ передасть до Гааги докази, що росіяни навмисно використовують міни проти цивільних – відео
Служба безпеки України повідомила, що готує для Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі докази свідомого використання росіянами мін проти цивільних українців.
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"Служба безпеки готує масштабну доказову базу, яка свідчить про свідоме використання РФ протипіхотних мін щодо цивільного населення України", – йдеться у повідомленні.
Відомство зауважує, що такі дії РФ – навмисне порушення міжнародного права, законів та звичаїв війни.
За даними СБУ, з початку повномасштабного російського вторгнення через вибухові пристрої окупантів постраждали понад 1000 цивільних, з них 297 загинули, серед них багато дітей.
Спецслужба зазначає, що коли отримає достатню кількість доказів – буде вирішуватися питання передання матеріалів до МКС у Гаазі.
Слідство встановило, що окупанти цілеспрямовано облаштовують мінні пастки поблизу або на території населених пунктів, котрі перебувають у зоні бойових дій.
Аби маскувати боєприпаси, загарбники використовують різні предмети широкого вжитку, зокрема дитячі іграшки та коробки з цукерками, зауважує СБУ.
До того ж дуже часто диверсійно-розвідувальні групи РФ встановлюють мінні загородження, аби прикрити свій відступ з прифронтових районів та українського прикордоння, пояснює відомство.
У Донецькій та Харківській областях правоохоронці зафіксували найбільше фактів того, що окупанти застосовують мінні пастки проти цивільних.
СБУ називає такі міни загарбників:
→ ПФМ-1 – боєприпас натискної дії (відомий як "пелюсток", рос. "лепесток), через специфічну форму він малопомітний на місцевості, а здебільшого під час підриву на такій міні людина отримує значні поранення ніг, котрі можуть призвести до смерті;
→ ПМН-2 – міна натискної дії, зазвичай під час її вибуху людині відриває ту кінцівку, котрою вона наступила на боєприпас;
→ ОЗМ-72 – вистрибуючий боєприпас кругового ураження (відомий як "міна-жаба"), котрий під час спрацювання "вистрибує" на висоту майже 1 метр та уражає уламками в радіусі 25 м;
→ МОН-50 – протипіхотна міна направленої дії, котра заборонена Оттавською конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передання протипіхотних мін та про їхнє знищення.
Тривають слідчі дії для притягнення загарбників до відповідальності у межах багатоепізодного кримінального провадження за статтею про воєнні злочини. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.
СБУ закликає громадян дотримуватися правил безпеки: при виявленні вибухонебезпечного чи підозрілого предмета його не треба чіпати, а натомість потрібно зберігати спокій, запам'ятати місце знахідки та повідомити правоохоронців або спеціалістів за номерами 112 або 101.
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