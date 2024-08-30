Bloomberg: Путин получил гарантии, что его не арестуют в Монголии по ордеру МУС

Владимир Путин (Фото: ресурс окупантов)

Российский диктатор Владимир Путин получил гарантии перед планируемым визитом в Монголию, что он не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух неназванных собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

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Визит российского диктатора в Монголию запланирован на 3 сентября, и это будет первая его поездка в страну-члена МУС с момента выдачи ордера на арест в марте 2023 года. Монголия, подписавшая Римский устав, обязана исполнить ордер и арестовать Путина, если он появится на ее территории.

"У нас нет такой проблемы", — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать, предоставила ли Монголия гарантии того, что Путина не арестуют.

Официальные представители администрации президента, премьер-министра и министерства иностранных дел Монголии не сразу ответили на запросы по поводу комментария по поводу визита российского диктатора.

Но 30 августа МИД страны провел встречу с представителями многочисленных иностранных посольств. На ней они объяснили, что визит Путина формально связан с празднованием 85-й годовщины битвы на Халхин-Голе против японских войск.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

8 августа 2024 года Украина попросила Мексику арестовать Путина, если он будет присутствовать на церемонии принесения присяги новоизбранной президентом Клаудией Шейнбаум 1 октября.

Мексика отклонила просьбу Украины арестовать российского диктатора во время возможного визита в страну.

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