Генпрокурор призвал Монголию задержать Путина и передать его МУС

Поездка Путина в Монголию станет первым его визитом в страну, ратифицировавшую Римский устав

Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)

В связи с анонсированным визитом российского диктатора Владимира Путина в Монголию, генеральный прокурор Андрей Костин обратился к компетентным органам этой страны с призывом обеспечить исполнение ордера Международного уголовного суда на арест подозреваемого в военных преступлениях. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Костин напомнил, что ордер на арест Путина по делу о незаконной депортации и перемещении украинских детей был выдан Палатой предварительного производства МУС в марте 2023 года.

По его словам, Монголия, как страна-подписант Римского устава, согласно его статье 86, обязана в полной мере сотрудничать с МУС. Это значит задержать подозреваемого и передать его представителям суда.

Генпрокурор отметил, что поездка российского диктатора в Монголию станет первым его визитом в страну, ратифицировавшую Римский устав.

"Надеемся на сотрудничество со стороны представителей компетентных органов Монголии и понимание руководством этой страны важности неукоснительного соблюдения своих обязательств по международному праву и недопущения безнаказанности за международные преступления", — резюмировал Костин.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

30 августа 2024 года Bloomberg писало, что Путин получил гарантии перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован по ордеру МУС.

Читайте также: Путин собирается в Монголию. МИД призвал страну арестовать его и передать Гааге