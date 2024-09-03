"Путін принизив Монголію". Костін розкритикував Улан-Батор за відмову заарештувати диктатора

Генпрокурор вважає, що Путін принизив Монголію, "цинічно використавши її як розмінну монету у своїй геополітичній грі"

Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух і Володимир Путін (Фото: ЕРА/BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR)

Російський диктатор Володимир Путін 3 вересня перебуває з візитом у Монголії – країні, яка є учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Генеральний прокурор Андрій Костін розкритикував рішення Улан-Батора не заарештовувати воєнного злочинця на своїй території.

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Генпрокурор вважає, що Путін принизив Монголію, "цинічно використавши її як розмінну монету у своїй геополітичній грі".

"Хотів би нагадати представникам влади цієї країни, що здатність дотримуватися своїх зобовʼязань за міжнародним правом — це один з основних критеріїв належності держави до цивілізованого світу. Світу, який цінує людське життя та свободу", – заявив Костін.

Забезпечення безпеки злочинцю підриває основу світової правової системи та серйозно суперечить цінностям демократичних країн. Тому Монголія, відмовившись заарештувати російського диктатора, свідомо ризикує своєю міжнародною репутацією, наголосив він.

Костін наголосив, що "Україна добре знає, якою дорогою ціною дається незалежність", і міжнародне право існує для того, аби народи не платили кровʼю за свою свободу, як зараз це роблять українці.

"Ми продовжимо активну співпрацю з міжнародними партнерами, щоб забезпечити покарання для воєнних злочинців і відновити справедливість для всіх, хто постраждав від російської агресії", – підсумував він.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

30 серпня 2024 року Bloomberg писало, що Путін отримав гарантії перед запланованим візитом до Монголії, що його не заарештують за ордером МКС.

Міністерство закордонних справ і генпрокурор Костін закликали Монголію арештувати Путіна та передати його МКС.

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