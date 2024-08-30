Речник МКС пояснив, чому Путін може уникнути арешту в Монголії

Поїздка Путіна до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут

Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

Монголія зобов'язана дотримуватися правил Міжнародного кримінального суду, але це не обов'язково означає, що має відбутися арешт російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту до країни. Про це в коментарі BBC повідомив речник МКС Фаді ель-Абдалла.

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За його словами, держави-учасниці суду, включно з Монголією, зобов’язані співпрацювати відповідно до глави IX Римського статуту.

Речник МКС зазначив, що в угоді йдеться, що за деяких обставин держави можуть бути звільнені від зобов’язання здійснювати арешт, якщо вони будуть змушені "порушити договірні зобов’язання" з іншою країною або якщо це порушить "дипломатичний імунітет особи чи власність третьої особи".

"У разі відмови від співпраці судді МКС можуть зробити відповідний висновок і повідомити про це Асамблею держав-учасниць. Тоді Асамблея має вжити будь-яких заходів, які вона вважатиме доцільними", – сказав ель-Абдалла.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

30 серпня 2024 року Bloomberg писало, що Путін отримав гарантії перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за ордером МКС.

Міністерство закордонних справ і генпрокурор Костін закликали Монголію арештувати Путіна та передати його МКС.

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