Речник МКС пояснив, чому Путін може уникнути арешту в Монголії
Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

Монголія зобов'язана дотримуватися правил Міжнародного кримінального суду, але це не обов'язково означає, що має відбутися арешт російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту до країни. Про це в коментарі BBC повідомив речник МКС Фаді ель-Абдалла.

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За його словами, держави-учасниці суду, включно з  Монголією, зобов’язані співпрацювати відповідно до глави IX Римського статуту.

Речник МКС зазначив, що в угоді йдеться, що за деяких обставин держави можуть бути звільнені від зобов’язання здійснювати арешт, якщо вони будуть змушені "порушити договірні зобов’язання" з іншою країною або якщо це порушить "дипломатичний імунітет особи чи власність третьої особи".

"У разі відмови від співпраці судді МКС можуть зробити відповідний висновок і повідомити про це Асамблею держав-учасниць. Тоді Асамблея має вжити будь-яких заходів, які вона вважатиме доцільними", – сказав ель-Абдалла.

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