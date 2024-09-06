Прокурор МКС: Монголії доведеться пояснити Гаазі свою відмову арештувати Путіна

Карім Хан висловив впевненість, що російський диктатор рано чи пізно буде під трибуналом

Карім Хан (Фото: ЕРА/Carlos Ortega)

Монголії доведеться пояснити Гаазі, чому вона не арештувала російського диктатора Володимира Путіна, коли той перебував у країні з візитом. Про це в інтерв'ю російській службі BBC News заявив прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан.

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За його словами, Улан-Батор має відповісти, чому проігнорував ордер від МКС.

"Переговорний процес на рівні суду ведеться. Судді можуть дати свої рекомендації на випадок, якщо буде виявлено відсутність співпраці, але я не хочу нічого передбачати, тому що зараз це питання вирішується між суддями та урядом Монголії", – розповів прокурор.

Відповідаючи на запитання BBC, чи опиниться Путін під судом у Гаазі, Карім Хан сказав, що історія показала, як це сталося з диктаторами в минулому.

"Люди сміялися, коли трибунал щодо колишньої Югославії домагався ордерів на арешт Караджича і Младича, не кажучи вже про Мілошевича, коли Спеціальний суд щодо Сьєрра-Леоне видавав ордер на арешт колишнього президента Чарльза Тейлора, але, як засвідчила історія, ці люди, які в минулому володіли великою владою у своїй країні та в регіоні, у підсумку опинилися на лаві підсудних", – нагадав прокурор МКС.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

30 серпня 2024 року Bloomberg писало, що Путін отримав гарантії перед запланованим візитом до Монголії, що його не заарештують за ордером МКС.

Міністерство закордонних справ і генпрокурор Костін закликали Монголію арештувати Путіна та передати його МКС. Після путінського візиту генпрокурор розкритикував офіційний Улан-Батор.

3 вересня речник монгольського уряду заявив, що Путіна не заарештували через те, що Улан-Батор залежить від Москви у нафтопродуктах та електроенергії.

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