Прокурор МУС: Монголии придется объяснить Гааге свой отказ арестовать Путина
Монголии придется объяснить Гааге, почему она не арестовала российского диктатора Владимира Путина, когда тот находился в стране с визитом. Об этом в интервью российской службе BBC News заявил прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан.
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По его словам, Улан-Батор ответит, почему проигнорировал ордер от МУС.
"Переговорный процесс на уровне суда ведется. Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет выявлено отсутствие сотрудничества, но я не хочу ничего предвидеть, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии", – рассказал прокурор.
Отвечая на вопрос BBC, окажется ли Путин под судом в Гааге, Карим Хан сказал, что история показала, как это произошло с диктаторами в прошлом.
"Люди смеялись, когда трибунал в отношении бывшей Югославии добивался ордеров на арест Караджича и Младича, не говоря уже о Милошевиче, когда Специальный суд по Сьерра-Леоне выдавал ордер на арест бывшего президента Чарльза Тейлора, но, как показала история, эти люди, В прошлом владели большой властью в своей стране и в регионе, в итоге оказались на скамье подсудимых", – напомнил прокурор МУС.
- 17 марта 2023 МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.
- 30 августа 2024 года Bloomberg писало, что Путин получил гарантии перед запланированным визитом в Монголию, который не арестуют по ордеру МУС.
- Министерство иностранных дел и генпрокурор Костин призвали Монголию арестовать Путина и передать его МУС. После путинского визита генпрокурор подверг критике официальный Улан-Батор.
- 3 сентября представитель монгольского правительства заявил, что Путина не арестовали из-за того, что Улан-Батор зависит от Москвы в нефтепродуктах и электроэнергии.
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