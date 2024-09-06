Прокурор МУС: Монголии придется объяснить Гааге свой отказ арестовать Путина

Карим Хан выразил уверенность, что российский диктатор рано или поздно будет под трибуналом

Карим Хан (Фото: ЕРА/Carlos Ortega)

Монголии придется объяснить Гааге, почему она не арестовала российского диктатора Владимира Путина, когда тот находился в стране с визитом. Об этом в интервью российской службе BBC News заявил прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан.

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По его словам, Улан-Батор ответит, почему проигнорировал ордер от МУС.

"Переговорный процесс на уровне суда ведется. Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет выявлено отсутствие сотрудничества, но я не хочу ничего предвидеть, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии", – рассказал прокурор.

Отвечая на вопрос BBC, окажется ли Путин под судом в Гааге, Карим Хан сказал, что история показала, как это произошло с диктаторами в прошлом.

"Люди смеялись, когда трибунал в отношении бывшей Югославии добивался ордеров на арест Караджича и Младича, не говоря уже о Милошевиче, когда Специальный суд по Сьерра-Леоне выдавал ордер на арест бывшего президента Чарльза Тейлора, но, как показала история, эти люди, В прошлом владели большой властью в своей стране и в регионе, в итоге оказались на скамье подсудимых", – напомнил прокурор МУС.

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