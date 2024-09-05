Зеленский: Монголия больше уважает убийцу, чем международное право
Президент Владимир Зеленский считает, что Монголия проявила неуважение к международному праву, когда не арестовала российского диктатора Владимира Путина во время его визита в страну. Такое мнение глава государства высказал в интервью NBC News.
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"Если Монголия не уважает международное право, то они и принимают Путина. И у них введен Римский устав, насколько мне известно. И у них он должен работать", – сказал президент.
Зеленский считает, что это ответ Монголии относительно международного права – уважают ли они его или нет.
"Нет, не уважают. Они Путина уважают больше, чем международное право. Большее уважение Монголии сегодня демонстрируется к убийце, чем к международному праву. До войны, чем к миру", – сказал он.
Глава государства добавил, что если несколько стран не уважают международное право, это не означает, что не будет ответственности того или иного человека.
"Ибо большинство стран все равно будет ждать ответственности, и она все равно будет", – резюмировал он.
- 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.
- 30 августа 2024 года Bloomberg писало, что Путин получил гарантии перед запланированным визитом в Монголию, что его не арестуют по ордеру МУС.
- Министерство иностранных дел и генпрокурор Костин призвали Монголию арестовать Путина и передать его МУС. После путинского визита генпрокурор подверг критике официальный Улан-Батор.
- 3 сентября представитель монгольского правительства заявил, что Путина не арестовали из-за того, что Улан-Батор зависит от Москвы в нефтепродуктах и электроэнергии.
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