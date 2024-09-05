Зеленский: Монголия больше уважает убийцу, чем международное право

Поездка Путина в Монголию стала первым визитом в государство-участник Римского устава МУС после того, как в 2023 году суд выдал ордер на его арест

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что Монголия проявила неуважение к международному праву, когда не арестовала российского диктатора Владимира Путина во время его визита в страну. Такое мнение глава государства высказал в интервью NBC News.

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"Если Монголия не уважает международное право, то они и принимают Путина. И у них введен Римский устав, насколько мне известно. И у них он должен работать", – сказал президент.

Зеленский считает, что это ответ Монголии относительно международного права – уважают ли они его или нет.

"Нет, не уважают. Они Путина уважают больше, чем международное право. Большее уважение Монголии сегодня демонстрируется к убийце, чем к международному праву. До войны, чем к миру", – сказал он.

Глава государства добавил, что если несколько стран не уважают международное право, это не означает, что не будет ответственности того или иного человека.

"Ибо большинство стран все равно будет ждать ответственности, и она все равно будет", – резюмировал он.

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