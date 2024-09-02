Путин прибыл с визитом в Монголию. У Кулебы отреагировали
Правительство Монголии нанесло удар по Международному уголовному суду и системе международного уголовного права. С таким заявлением выступил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, комментируя визит российского диктатора Владимира Путина в Монголию.
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"Невыполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест Путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права", – заявил Тихий.
Представитель МИД добавил, что Монголия позволила обвиняемому избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления.
"Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", – резюмировал Тихий.
Ранее российские пропагандисты сообщили, что 2 сентября Путин прилетел в Монголию и опубликовали видео из аэропорта Улан-Батора.
- 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.
- 30 августа 2024 года Bloomberg писало, что Путин получил гарантии перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован по ордеру МУС.
- Министерство иностранных дел и генпрокурор Костин призвали Монголию арестовать Путина и передать его МУС.
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