Путин прибыл с визитом в Монголию. У Кулебы отреагировали
Владимир Путин в Монголии (Фото: ресурс оккупантов)

Правительство Монголии нанесло удар по Международному уголовному суду и системе международного уголовного права. С таким заявлением выступил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, комментируя визит российского диктатора Владимира Путина в Монголию.

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"Невыполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест Путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права", – заявил Тихий.

Представитель МИД добавил, что Монголия позволила обвиняемому избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления.

"Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", – резюмировал Тихий.

Ранее российские пропагандисты сообщили, что 2 сентября Путин прилетел в Монголию и опубликовали видео из аэропорта Улан-Батора.

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