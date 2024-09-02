Путин прибыл с визитом в Монголию. У Кулебы отреагировали

Поездка Путина в Монголию стала первым визитом в государство-участник Римского устава МУС после того, как в 2023 году суд выдал ордер на его арест

Владимир Путин в Монголии (Фото: ресурс оккупантов)

Правительство Монголии нанесло удар по Международному уголовному суду и системе международного уголовного права. С таким заявлением выступил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, комментируя визит российского диктатора Владимира Путина в Монголию.

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"Невыполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест Путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права", – заявил Тихий.

Представитель МИД добавил, что Монголия позволила обвиняемому избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления.

"Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", – резюмировал Тихий.

Ранее российские пропагандисты сообщили, что 2 сентября Путин прилетел в Монголию и опубликовали видео из аэропорта Улан-Батора.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

30 августа 2024 года Bloomberg писало, что Путин получил гарантии перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован по ордеру МУС.

Министерство иностранных дел и генпрокурор Костин призвали Монголию арестовать Путина и передать его МУС.

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