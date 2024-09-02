Путін прибув з візитом до Монголії. У Кулеби відреагували

Поїздка Путіна до Монголії стала першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у 2023 році суд видав ордер на його арешт

Володимир Путін в Монголії (Фото: ресурс окупантів)

Уряд Монголії завдав удару по Міжнародному кримінальному суду та системі міжнародного кримінального права. З такою заявою виступив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, коментуючи візит російського диктатора Володимира Путіна до Монголії.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Невиконання урядом Монголії обов'язкового ордера МКС на арешт Путіна є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права", – заявив Тихий.

Речник МЗС додав, що Монголія дозволила обвинуваченому уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини.

"Ми будемо працювати з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора", – резюмував Тихий.

Раніше російські пропагандисти повідомили, що 2 вересня Путін прилетів в Монголію й опублікували відео з аеропорту Улан-Батора.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

30 серпня 2024 року Bloomberg писало, що Путін отримав гарантії перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за ордером МКС.

Міністерство закордонних справ і генпрокурор Костін закликали Монголію арештувати Путіна та передати його МКС.

Читайте також: Речник МКС пояснив, чому Путін може уникнути арешту в Монголії