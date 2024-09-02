Путін прибув з візитом до Монголії. У Кулеби відреагували
Уряд Монголії завдав удару по Міжнародному кримінальному суду та системі міжнародного кримінального права. З такою заявою виступив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, коментуючи візит російського диктатора Володимира Путіна до Монголії.
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"Невиконання урядом Монголії обов'язкового ордера МКС на арешт Путіна є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права", – заявив Тихий.
Речник МЗС додав, що Монголія дозволила обвинуваченому уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини.
"Ми будемо працювати з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора", – резюмував Тихий.
Раніше російські пропагандисти повідомили, що 2 вересня Путін прилетів в Монголію й опублікували відео з аеропорту Улан-Батора.
- 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.
- 30 серпня 2024 року Bloomberg писало, що Путін отримав гарантії перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за ордером МКС.
- Міністерство закордонних справ і генпрокурор Костін закликали Монголію арештувати Путіна та передати його МКС.
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