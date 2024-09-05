Зеленський: Монголія більше поважає вбивцю, ніж міжнародне право

Поїздка Путіна до Монголії стала першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у 2023 році суд видав ордер на його арешт

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що Монголія проявила неповагу до міжнародного права, коли не заарештувала російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту до країни. Таку думку глава держави висловив в інтерв’ю NBC News.

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"Якщо Монголія не поважає міжнародне право, то вони й приймають Путіна. І у них впроваджено Римський статут, наскільки мені відомо. І у них він повинен працювати", – сказав президент.

Зеленський вважає, що це відповідь Монголії стосовно міжнародного права – поважають вони його чи ні.

"Ні, не поважають. Вони Путіна поважають більше, ніж міжнародне право. Більша повага Монголії сьогодні демонструється до вбивці, ніж до міжнародного права. До війни, ніж до миру", – сказав він.

Глава держави додав, що якщо кілька країн не поважають міжнародне право, то це не означає, що не буде відповідальності тієї чи іншої людини.

"Бо більшість країн все одно чекатимуть на відповідальність, і вона все одно буде", – резюмував він.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

30 серпня 2024 року Bloomberg писало, що Путін отримав гарантії перед запланованим візитом до Монголії, що його не заарештують за ордером МКС.

Міністерство закордонних справ і генпрокурор Костін закликали Монголію арештувати Путіна та передати його МКС. Після путінського візиту генпрокурор розкритикував офіційний Улан-Батор.

3 вересня речник монгольського уряду заявив, що Путіна не заарештували через те, що Улан-Батор залежить від Москви у нафтопродуктах та електроенергії.

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