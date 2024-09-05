Зеленський: Монголія більше поважає вбивцю, ніж міжнародне право
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що Монголія проявила неповагу до міжнародного права, коли не заарештувала російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту до країни. Таку думку глава держави висловив в інтерв’ю NBC News.

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"Якщо Монголія не поважає міжнародне право, то вони й приймають Путіна. І у них впроваджено Римський статут, наскільки мені відомо. І у них він повинен працювати", – сказав президент.

Зеленський вважає, що це відповідь Монголії стосовно міжнародного права – поважають вони його чи ні.

"Ні, не поважають. Вони Путіна поважають більше, ніж міжнародне право. Більша повага Монголії сьогодні демонструється до вбивці, ніж до міжнародного права. До війни, ніж до миру", – сказав він.

Глава держави додав, що якщо кілька країн не поважають міжнародне право, то це не означає, що не буде відповідальності тієї чи іншої людини.

"Бо більшість країн все одно чекатимуть на відповідальність, і вона все одно буде", – резюмував він.

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