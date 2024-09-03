Монголія розкрила, чому не арештувала Путіна: Залежимо від сусідів у нафтопродуктах та електриці

В уряді заявили, що імпорт з сусідніх країн "має вирішальне значення для забезпечення існування" країни та її народу

Володимир Путін та Ухнаагійн Хурелсух (Фото: EPA)

Монголія пояснила, чому не заарештувала російського диктатора Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду: каже, залежить від сусідів у нафтопродуктах та електроенергії. Про це речник монгольського уряду повідомив у коментарі Politico.

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Речник монгольського уряду повідомив ЗМІ, що країна опинилася в енергетичній залежності, що ускладнює арешт Путіна за ордером МКС.

За даними Кабміну, Монголія імпортує 95% нафтопродуктів та 20% електроенергії від безпосередніх сусідів (Росія та Китай), що "має вирішальне значення для забезпечення існування" країни та її народу.

Також посадовець додав, що Монголія завжди дотримувалася політики нейтралітету у своїх дипломатичних відносинах.

Politico з посиланням на неназваного юридичного експерта пише, що Монголія може стикнутися з судовим переслідуванням через її бездіяльність.

Країна є членом МКС і мала заарештувати Путіна за ордером цього суду.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

30 серпня 2024 року Bloomberg писало, що Путін отримав гарантії перед запланованим візитом до Монголії, що його не заарештують за ордером МКС.

Міністерство закордонних справ і генпрокурор Костін закликали Монголію арештувати Путіна та передати його МКС. Після путінського візиту генпрокурор розкритикував офіційний Улан-Батор.

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