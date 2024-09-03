Монголия раскрыла, почему не арестовала Путина: Зависим по нефти и электроэнергии

В правительстве заявили, что импорт из соседних стран "имеет решающее значение для обеспечения существования" страны и ее народа

Владимир Путин и Ухнаагийн Хурелсух (Фото: EPA)

Монголия объяснила, почему не арестовала российского диктатора Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда: говорит, зависит от соседей по нефтепродуктам и электроэнергии. Об этом спикер монгольского правительства сообщил в комментарии Politico.

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Представитель монгольского правительства сообщил СМИ, что страна оказалась в энергетической зависимости, что усложняет арест Путина по ордеру МУС.

По данным Кабмина, Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и 20% электроэнергии от непосредственных соседей (Россия и Китай), что "имеет решающее значение для обеспечения существования" страны и ее народа.

Также чиновник добавил, что Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета в своих дипломатических отношениях.

Politico со ссылкой на неназванного юридического эксперта пишет, что Монголия может столкнуться с судебным преследованием из-за ее бездействия.

Страна является членом МУС и должна была арестовать Путина по ордеру этого суда.

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