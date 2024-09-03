Монголия раскрыла, почему не арестовала Путина: Зависим по нефти и электроэнергии
Монголия объяснила, почему не арестовала российского диктатора Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда: говорит, зависит от соседей по нефтепродуктам и электроэнергии. Об этом спикер монгольского правительства сообщил в комментарии Politico.
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Представитель монгольского правительства сообщил СМИ, что страна оказалась в энергетической зависимости, что усложняет арест Путина по ордеру МУС.
По данным Кабмина, Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и 20% электроэнергии от непосредственных соседей (Россия и Китай), что "имеет решающее значение для обеспечения существования" страны и ее народа.
Также чиновник добавил, что Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета в своих дипломатических отношениях.
Politico со ссылкой на неназванного юридического эксперта пишет, что Монголия может столкнуться с судебным преследованием из-за ее бездействия.
Страна является членом МУС и должна была арестовать Путина по ордеру этого суда.
- 17 марта 2023 МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.
- 30 августа 2024 года Bloomberg писало, что Путин получил гарантии перед запланированным визитом в Монголию, что его не арестуют по ордеру МУС.
- Министерство иностранных дел и генпрокурор Костин призвали Монголию арестовать Путина и передать его МУС. После путинского визита генпрокурор подверг критике официальный Улан-Батор.
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