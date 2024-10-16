Прессекретар Токаєва: Казахстан поки утримається від подання заявки до БРІКС

Казахстан вирішив утриматися від вступу до БРІКС, хоча президент країни Касим-Жомарт Токаєв приїде на саміт блоку до Казані цього місяця

Громадянка Казахстану (Фото: ЕРА/Fredrik von Erichsen)

Казахстан у найближчому майбутньому не збирається подавати заявку на вступ у БРІКС. Про це в інтерв'ю Tengrinews заявив прессекретар президента країни Берик Уалі.

Відповідаючи на запитання, чи планує Казахстан вступати у блок, Уалі сказав, що Астана з зацікавленістю спостерігає за еволюцією БРІКС, а також "підтримує заклики лідерів держав – засновників організації докласти всіх зусиль для побудови справедливого, демократичного світопорядку, вільного від гегемонії будь-яких наддержав".

Водночас він наголосив, що наразі та, найімовірніше, у найближчому майбутньому Казахстан утримається від подання заявки до БРІКС.

Посадовець також зазначив, що президент Касим-Жомарт Токаєв неодноразово висловлювався на користь ООН як універсальної та безальтернативної організації, в якій можна обговорювати всі актуальні міжнародні проблеми, зокрема й ті, що пов'язані з побудовою "справедливого світопорядку".