Прессекретар Токаєва: Казахстан поки утримається від подання заявки до БРІКС
Казахстан у найближчому майбутньому не збирається подавати заявку на вступ у БРІКС. Про це в інтерв'ю Tengrinews заявив прессекретар президента країни Берик Уалі.
Відповідаючи на запитання, чи планує Казахстан вступати у блок, Уалі сказав, що Астана з зацікавленістю спостерігає за еволюцією БРІКС, а також "підтримує заклики лідерів держав – засновників організації докласти всіх зусиль для побудови справедливого, демократичного світопорядку, вільного від гегемонії будь-яких наддержав".
Водночас він наголосив, що наразі та, найімовірніше, у найближчому майбутньому Казахстан утримається від подання заявки до БРІКС.
Посадовець також зазначив, що президент Касим-Жомарт Токаєв неодноразово висловлювався на користь ООН як універсальної та безальтернативної організації, в якій можна обговорювати всі актуальні міжнародні проблеми, зокрема й ті, що пов'язані з побудовою "справедливого світопорядку".
- 2 вересня 2024 року видання Bloomberg писало, що Туреччина офіційно попросила приєднатися до групи країн БРІКС кілька місяців тому, "оскільки вона прагне зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв’язки за межами традиційних західних союзників".
- Згодом глава МЗС Туреччини Хакан Фідан визнав це, заявивши, що якби його країну взяли у ЄС, то про членство у БРІКС вона б і не думала.
- 15 жовтня віцепрем'єр Сербії Александар Вулін заявив, що Белград вважає БРІКС привабливою альтернативою Євросоюзу, країна відправить свого представника на саміт у Казані 22-24 жовтня.