МЗС КНР: Сі "із радістю" приїде на саміт БРІКС до Росії у жовтні, його запросив Путін

Лідер КНР "з радістю прийняв" запрошення Путіна взяти участь у саміті БРІКС, який відбудеться в Казані, заявив глава МЗС Китаю Ван Ї

Сі Цзіньпін та Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Китайський лідер Сі Цзіньпін у жовтня планує прибути до Росії, щоб взяти участь у саміті БРІКС. Про це повідомляє Associated Press.

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Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї підтвердив журналістам, що під час його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 12 вересня в Санкт-Петербурзі була обговорена майбутня поїздка Сі.

За словами міністра, лідер КНР "з радістю прийняв" запрошення Путіна взяти участь у саміті БРІКС, який відбудеться в Казані.

Путін зазначив, що в рамках цього саміту вони планують провести двосторонні переговори, під час яких обговорять подальший розвиток російсько-китайських відносин, що, за його словами, активно прогресують.

Останній раз лідер Китаю бачився з Путіним у липня на засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Китай відмовився поїхати на перший Глобальний саміт миру – там заявили, що Пекін завжди підтримує зусилля до мирного врегулювання війни, але без Росії не поїде на захід.

Після зустрічі радника президента США з нацбезпеки Саллівана до КНР стало відомо, що Вашингтон та Пекін не досягли жодного конкретного плану щодо дипломатичного вирішення російсько-української війни, багато у чому це сталося тому, що Штати дотримуються принципу "нічого про Україну без України".

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