МИД КНР: Си "с радостью" приедет на саммит БРИКС в Россию в октябре, его пригласил Путин

Лидер КНР "с радостью принял" приглашение Путина принять участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани, заявил глава МИД Китая Ван

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Китайский лидер Си Цзиньпин в октябре планирует прибыть в Россию, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Об этом сообщает Associated Press.

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Министр иностранных дел Китая Ван подтвердил журналистам, что во время его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 12 сентября в Санкт-Петербурге была обсуждена предстоящая поездка Си.

По словам министра, лидер КНР "с радостью принял" приглашение Путина принять участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани.

Путин отметил, что в рамках этого саммита они планируют провести двусторонние переговоры, в ходе которых обсудят дальнейшее развитие российско-китайских отношений, которые, по его словам, активно прогрессируют.

В последний раз лидер Китая виделся с Путиным в июле на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Китай отказался поехать на первый Глобальный саммит мира – там заявили, что Пекин всегда поддерживает усилия по мирному урегулированию войны, но без России не поедет на запад.

После встречи советника президента США по нацбезопасности Салливана в КНР стало известно, что Вашингтон и Пекин не достигли никакого конкретного плана по дипломатическому решению российско-украинской войны, во многом это произошло потому, что Штаты придерживаются принципа "ничего об Украине без Украины".

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