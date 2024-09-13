"Продолжим содействовать миру". В Китае ответили Зеленскому на критику "мирного плана"
Пекин будет продолжать способствовать "мирному урегулированию" российско-украинской войны даже после того, как президент Владимир Зеленский раскритиковал китайско-бразильский "мирный план". Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
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Чиновница отметила, что Китай и Бразилия представили шесть общих договоренностей, касающихся "насущных приоритетов", включая снижение напряженности.
Она подчеркнула, что эти договоренности включают запрет на расширение боевых действий, избегание эскалации конфликта и любые провокации со стороны всех сторон.
"Он [план мира] также призывает все стороны быть приверженными диалогу и переговорам, увеличивать гуманитарную помощь, противостоять использованию ядерного оружия, противостоять нападениям на атомные электростанции и защищать стабильность глобальных промышленных цепей и цепей снабжения", – добавила Мао.
Ранее Зеленский подверг критике китайско-бразильские инициативы, назвав их "деструктивными".
Представитель МИД КНР добавила, что Китай продолжит настаивать на политическом урегулировании российско-украинской войны.
- 2 августа Ли Хуэй заявил, что новый китайско-бразильский "мирный план" понравился 110 странам мира.
- 27 августа Китай, Бразилия, Индонезия и Южная Африка призвали больше стран мира поддержать китайско-бразильский "мирный план" по Украине.
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