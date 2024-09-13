"Продолжим содействовать миру". В Китае ответили Зеленскому на критику "мирного плана"

Мао Нин (Фото: ЕРА)

Пекин будет продолжать способствовать "мирному урегулированию" российско-украинской войны даже после того, как президент Владимир Зеленский раскритиковал китайско-бразильский "мирный план". Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Чиновница отметила, что Китай и Бразилия представили шесть общих договоренностей, касающихся "насущных приоритетов", включая снижение напряженности.

Она подчеркнула, что эти договоренности включают запрет на расширение боевых действий, избегание эскалации конфликта и любые провокации со стороны всех сторон.

"Он [план мира] также призывает все стороны быть приверженными диалогу и переговорам, увеличивать гуманитарную помощь, противостоять использованию ядерного оружия, противостоять нападениям на атомные электростанции и защищать стабильность глобальных промышленных цепей и цепей снабжения", – добавила Мао.

Ранее Зеленский подверг критике китайско-бразильские инициативы, назвав их "деструктивными".

Представитель МИД КНР добавила, что Китай продолжит настаивать на политическом урегулировании российско-украинской войны.

2 августа Ли Хуэй заявил, что новый китайско-бразильский "мирный план" понравился 110 странам мира.

27 августа Китай, Бразилия, Индонезия и Южная Африка призвали больше стран мира поддержать китайско-бразильский "мирный план" по Украине.

Читайте также: "Конец конфликта – это примирение". Глава Минобороны КНР призвал к миру в Украине