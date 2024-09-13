"Продовжимо сприяти миру". У Китаї відповіли Зеленському на критику "мирного плану"

У серпні президент Володимир Зеленський розкритикував китайсько-бразильські ініціативи, назвавши їх "деструктивними"

Мао Нін (Фото: ЕРА)

Пекін і далі сприятиме "мирному врегулюванню" російсько-української війни, навіть після того, як президент Володимир Зеленський розкритикував китайсько-бразильський "мирний план". Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

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Посадовиця зазначила, що Китай і Бразилія представили шість спільних домовленостей, що стосуються "нагальних пріоритетів", включно зі зниженням напруженості.

Вона підкреслила, що ці домовленості містять заборону на розширення бойових дій, уникнення ескалації конфлікту і будь-які провокації з боку всіх сторін.

"Він [план миру] також закликає всі сторони бути відданими діалогу та переговорам, збільшувати гуманітарну допомогу, протистояти використанню ядерної зброї, протистояти нападам на атомні електростанції та захищати стабільність глобальних промислових ланцюгів і ланцюгів постачання", – додала Мао.

Раніше Зеленський розкритикував китайсько-бразильські ініціативи, назвавши їх "деструктивними".

Речниця МЗС КНР додала, що Китай і далі наполягатиме на політичному врегулюванні російсько-української війни.

2 серпня Лі Хуей заявив, що новий китайсько-бразильський "мирний план" сподобався 110 країнам світу.

27 серпня Китай, Бразилія, Індонезія та Південна Африка закликали більше країн світу підтримати китайсько-бразильський "мирний план" щодо України.

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