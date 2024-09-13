"Кінець конфлікту – це примирення". Глава Міноборони КНР закликав до миру в Україні

Дон Цзюнь зазначив, що у війнах "не буває переможців" і "конфронтація не має сенсу"

Прапор Китаю (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Китаю Дон Цзюнь заявив, що вважає мирні переговори "єдиним варіантом завершення конфліктів" – чи то в Україні, чи то на Близькому Сході. Його цитує HKFP.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Єдиним виходом для розв'язання таких гарячих проблем, як криза в Україні та ізраїльсько-палестинський конфлікт, є просування миру та переговорів", – сказав він.

Дон також зазначив, що у війнах "не буває переможців" і "конфронтація не має сенсу".

"Що гостріший конфлікт, то більше ми не можемо відмовитися від діалогу та консультацій. Кінець будь-якого конфлікту – це примирення", – підсумував він, закликавши до мирного врегулювання війн.

Очільник дипломатії КНР Ван I напередодні першого Саміту миру повідомив, що їхній власний "мирний план" нібито підтримали вже 26 держав світу.

2 серпня Лі Хуей заявив, що новий китайсько-бразильський "мирний план" сподобався 110 країнам світу.

27 серпня Китай, Бразилія, Індонезія та Південна Африка закликали більше країн світу підтримати китайсько-бразильський "мирний план" щодо України.

Читайте також: "Це деструктивно". Зеленський відреагував на китайсько-бразильський "мирний план"