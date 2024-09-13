"Конец конфликта – это примирение". Глава Минобороны КНР призвал к миру в Украине

Дон Цзюнь отметил, что в войнах "не бывает победителей" и "конфронтация не имеет смысла"

Флаг Китая (Фото: ЕРА)

Министр обороны Китая Дон Цзюнь заявил, что считает мирные переговоры "единственным вариантом завершения конфликтов" – будь то в Украине или на Ближнем Востоке. Его цитирует HKFP.

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"Единственным выходом для решения таких горячих проблем, как кризис в Украине и израильско-палестинский конфликт, является продвижение мира и переговоров", – сказал он.

Дон также отметил, что в войнах "не бывает победителей" и "конфронтация не имеет смысла".

"Чем острее конфликт, тем больше мы не можем отказаться от диалога и консультаций. Конец любого конфликта – это примирение", – подытожил он, призвав к мирному урегулированию войн.

Глава дипломатии КНР Ван I накануне первого Саммита мира сообщил, что их собственный "мирный план" якобы поддержали уже 26 государств мира.

2 августа Ли Хуэй заявил, что новый китайско-бразильский "мирный план" понравился 110 странам мира.

27 августа Китай, Бразилия, Индонезия и Южная Африка призвали больше стран мира поддержать китайско-бразильский "мирный план" по Украине.

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