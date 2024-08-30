У Байдена раскрыли, почему США и Китай не договорились о войне: Есть принцип по Украине

США "очень строго" придерживаются простой максимы "ничего об Украине без Украины", заявил Салливан

Джейк Салливан (Фото: EPA)

США и Китай не достигли никакого конкретного плана по дипломатическому решению российско-украинской войны, во многом это произошло потому, что Штаты придерживаются принципа "ничего об Украине без Украины". Об этом сообщил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

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Он не может сказать, что США и КНР добились прогресса в вопросе решения российско-украинской войны – Салливан напомнил, что китайская сторона изложила свои принципы об этом как в одностороннем порядке, так и вместе с Бразилией.

Советник рассказал, что последние три дня у американской и китайской сторон была возможность обменяться мнениями насчет войны.

В то же время они не достигли никакого конкретного плана по дипломатии – и во многом это произошло потому, что США "очень строго" придерживаются простой максимы "ничего об Украине без Украины", пояснил чиновник.

В конце концов, Украина будет решать, как она хочет продолжать дипломатию и переговоры, добавил Салливан.

На этой неделе у советника был визит в КНР, где, в частности, он встретился с главой государства Си Цзиньпином и министром иностранных дел Ван И.

С "мирным планом" КНР, разработанным в мае, можно ознакомиться здесь. Прежде всего он предусматривает заморозку войны.

Китай отказался поехать на первый Глобальный саммит мира – там заявили, что Пекин всегда поддерживает усилия к мирному урегулированию войны, но без России не поедет на мероприятие.

Посол Украины в Бразилии заявил: эта страна не предупреждала украинскую сторону, что вместе с Китаем собирается презентовать "мирный план"

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