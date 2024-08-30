У Байдена розкрили, чому США та Китай не домовилися про війну: Маємо принцип щодо України

США "дуже суворо" дотримуються простої максими "нічого про Україну без України", заявив Салліван

Джейк Салліван (Фото: EPA)

США та Китай не досягли жодного конкретного плану щодо дипломатичного вирішення російсько-української війни, багато у чому це сталося тому, що Штати дотримуються принципу "нічого про Україну без України". Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

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Він не може сказати, що США та КНР досягли прогресу у питанні вирішення російсько-української війни – Салліван нагадав, що китайська сторона виклала свої принципи щодо цього як в односторонньому порядку, так і разом із Бразилією.

Радник розповів, що впродовж останніх трьох днів американська та китайська сторона мали можливість обмінятися думками стосовно війни.

Водночас вони не досягли жодного конкретного плану щодо дипломатії – і багато у чому це сталося тому, що США "дуже суворо" дотримуються простої максими "нічого про Україну без України", пояснив чиновник.

Зрештою, це Україна вирішуватиме, як вона хоче продовжувати дипломатію та переговори, додав Салліван.

Цього тижня радник мав візит до КНР, де, зокрема, він зустрівся з очільником держави Сі Цзіньпіном та міністром закордонних справ Ван І.

З "мирним планом" КНР, розробленим у травні, можна ознайомитися тут. Передусім він передбачає замороження війни.

Китай відмовився поїхати на перший Глобальний саміт миру – там заявили, що Пекін завжди підтримує зусилля до мирного врегулювання війни, але без Росії не поїде на захід.

Посол України у Бразилії заявив: ця країна не попереджала українську сторону, що разом з Китаєм збирається презентувати "мирний план"

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