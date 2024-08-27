Салліван прибув з триденним візитом до Китаю: що наразі відомо

Джейк Салліван (Фото: ЕРА/NG HAN GUAN)

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 27 серпня прибув з триденним візитом до Китаю, там він має зустрітися з головним дипломатом країни Ван Ї. Про це повідомляє Bloomberg.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Передбачається, що Салліван висловить стурбованість підтримкою Китаєм Росії у війні проти України та підтвердить позицію Вашингтона щодо Південнокитайського моря і Тайваню.

Представники китайського лідера Сі Цзіньпіна, зі свого боку, порушать питання щодо Тайваню, який Китай вважає своєю територією, а також обговорять заходи, які США запроваджують проти Пекіна, зокрема тарифи, експортний контроль і санкції.

23 серпня у Білому домі підтвердили, що Салліван здійснить візит до Китаю та зустрінеться з міністром закордонних справ Ван Ї та іншими китайськими посадовцями "для обговорення двосторонніх, регіональних та глобальних питань".

Два обізнаних джерела повідомили виданню Axios, що, ймовірно, йтиметься про підготовку останньої зустрічі лідерів двох країн – Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.

Читайте також: NYT: Байден схвалив секретну ядерну стратегію, яка переорієнтована на китайську загрозу