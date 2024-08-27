Салливан прибыл с трехдневным визитом в Китай: что известно

Салливан и китайский глава МИД Ван И обсудят ряд вопросов, в частности, войну России против Украины

Джейк Салливан (Фото: ЕРА/NG HAN GUAN)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 27 августа прибыл с трехдневным визитом в Китай, там он должен встретиться с главным дипломатом страны Ван И. Об этом сообщает Bloomberg.

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Предполагается, что Салливан выразит обеспокоенность поддержкой Китаем России в войне против Украины и подтвердит позицию Вашингтона в отношении Южнокитайского моря и Тайваня.

Представители китайского лидера Си Цзиньпина, со своей стороны, поднимут вопрос о Тайване, который Китай считает своей территорией, а также обсудят меры, которые США вводят против Пекина, включая тарифы, экспортный контроль и санкции.

23 августа в Белом доме подтвердили, что Салливан посетит Китай и встретится с министром иностранных дел Ван И и другими китайскими чиновниками "для обсуждения двусторонних, региональных и глобальных вопросов".

Два осведомленных источника сообщили изданию Axios, что, вероятно, речь пойдет о подготовке последней встречи лидеров двух стран – Джо Байдена и Си Цзиньпина.

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