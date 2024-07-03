Путин прибыл в Казахстан на саммит ШОС, где встретится с Си и Эрдоганом – фото
Российский диктатор Владимир Путин прилетел в Казахстан на заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ожидается, что позже он встретится с лидерами Китая и Турции Си Цзиньпином и Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает пресс-служба правительства Казахстана.
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Отмечается, что также должны прибыть лидеры Монголии, Азербайджана, Пакистана, вице-президент Ирана. Участие может принять и генсек Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш.
ШОС – межправительственная организация, созданная Китаем и РФ в 2001 году в г. Шанхай. В организацию входят девять стран-членов – Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Си прибыл в Казахстан вчера и уже провел переговоры с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым. Это уже второй зарубежный визит китайского лидера с начала года. В мае он совершил европейское турне, посетив Францию, Сербию и Венгрию.
- В июле 2023 года лидер Китая и российский диктатор принимали участие в виртуальном саммите ШОС, на котором обсуждали помимо прочего вступление в организацию Ирана и Беларуси.
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