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Путин, Си и Моди на виртуальном саммите ШОС будут обсуждать вступление Ирана и Беларуси

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04.07.2023, 08:24
Путин, Си и Моди на виртуальном саммите ШОС будут обсуждать вступление Ирана и Беларуси - Фото
Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин (Фото - EPA)

Лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин сегодня примут участие в виртуальном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на котором будут обсуждать, помимо прочего, принятие в организацию Ирана и Беларуси. Об этом сообщает Reuters.

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Агентство отмечает, что участие в саммите ШОС станет первым появлением Путина на международном мероприятии после попытки мятежа террористической группировки Вагнера.

Саммит проводит Индия, его официальной целью заявлено расширение ШОС – в организацию должен быть принят в качестве полноправного члена Иран, а Беларусь подпишет меморандум об обязательствах и получит приглашение на вступление. Сейчас обе страны имеют статус наблюдателей.

Агентство напоминает, что саммит проходит вскоре после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди был принят президентом США Джо Байденом, и было заявлено, что Индия и США стали "одними из самых близких партнеров в мире". 23 июня в выступлении в Конгрессе США Моди заявил, что сейчас "не эпоха войны, а эпоха диалога и дипломатии", и что Индия "готова внести любой вклад в восстановление мира во время председательства Индии в G-20".

Индия в этом году председательствует в ШОС и Большой двадцатке. 

СПРАВКА. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) создана в 2001 году Китаем и Россией. Членами ШОС стали бывшие советские республики Центральной Азии, затем к ним присоединились Индия и Пакистан. Организация стремится противостоять западному влиянию в Евразии.

  • 20 мая президент Владимир Зеленский встретился с Моди во время саммита G7. Индийский чиновник назвал войну России против Украины не просто "вопросом экономики или политики", а вопросом человечности, и пообещал сделать "все возможное", чтобы его решить.

Читайте также: Как Байден хочет оттащить Индию от России. И использовать против Китая

Сергей Бережной
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Иранвладимир путинбеларусьИндиясаммитШОСШанхайская организация сотрудничества
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