Путін, Сі та Моді на віртуальному саміті ШОС обговорюватимуть вступ Ірану та Білорусі
Лідер Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін сьогодні візьмуть участь у віртуальному саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), на якому обговорюватимуть, крім іншого, вступ до організації Ірану та Білорусі. Про це повідомляє Reuters.
Агентство зазначає, що участь у саміті ШОС стане першою появою Путіна на міжнародному заході після спроби заколоту терористичного угрупування Вагнера.
Саміт проводить Індія, його офіційною метою заявлено розширення ШОС – в організацію має бути прийнятий як повноправний член Іран, а Білорусь підпише меморандум про зобов'язання та отримає запрошення на вступ. Наразі обидві країни мають статус спостерігачів.
Агентство нагадує, що саміт відбувається невдовзі після того, як прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді було прийнято президентом США Джо Байденом, і було заявлено, що Індія та США стали "одними з найближчих партнерів у світі". 23 червня у виступі в Конгресі США Моді заявив, що зараз "не епоха війни, а епоха діалогу і дипломатії", і що Індія "готова зробити будь-який внесок у відновлення миру під час головування Індії в G-20".
Індія цього року головує у ШОС та Великій двадцятці.
ДОВІДКА. Шанхайська організація співробітництва (ШОС) створена у 2001 році Китаєм та Росією. Членами ШОС стали колишні радянські республіки Центральної Азії, потім до них приєдналися Індія та Пакистан. Організація прагне протистояти західному впливу Євразії.
- 20 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з Моді під час саміту G7. Індійський чиновник назвав війну Росії проти України не просто "питанням економіки чи політики", а питанням людяності, та пообіцяв зробити "все можливе", щоб його вирішити.
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