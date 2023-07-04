Путін, Сі та Моді на віртуальному саміті ШОС обговорюватимуть вступ Ірану та Білорусі

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін сьогодні візьмуть участь у віртуальному саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), на якому обговорюватимуть, крім іншого, вступ до організації Ірану та Білорусі. Про це повідомляє Reuters.

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Агентство зазначає, що участь у саміті ШОС стане першою появою Путіна на міжнародному заході після спроби заколоту терористичного угрупування Вагнера.

Саміт проводить Індія, його офіційною метою заявлено розширення ШОС – в організацію має бути прийнятий як повноправний член Іран, а Білорусь підпише меморандум про зобов'язання та отримає запрошення на вступ. Наразі обидві країни мають статус спостерігачів.

Агентство нагадує, що саміт відбувається невдовзі після того, як прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді було прийнято президентом США Джо Байденом, і було заявлено, що Індія та США стали "одними з найближчих партнерів у світі". 23 червня у виступі в Конгресі США Моді заявив, що зараз "не епоха війни, а епоха діалогу і дипломатії", і що Індія "готова зробити будь-який внесок у відновлення миру під час головування Індії в G-20".

Індія цього року головує у ШОС та Великій двадцятці.

ДОВІДКА. Шанхайська організація співробітництва (ШОС) створена у 2001 році Китаєм та Росією. Членами ШОС стали колишні радянські республіки Центральної Азії, потім до них приєдналися Індія та Пакистан. Організація прагне протистояти західному впливу Євразії.

20 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з Моді під час саміту G7. Індійський чиновник назвав війну Росії проти України не просто "питанням економіки чи політики", а питанням людяності, та пообіцяв зробити "все можливе", щоб його вирішити.

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