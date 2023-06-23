Прем’єр Індії в Конгресі США не засудив РФ за вторгнення, але заявив, що зараз "не епоха війни"

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді у своїй промові в Конгресі США заявив, що зараз "не епоха війни, а епоха діалогу та дипломатії". Він сказав, що Індія "готова зробити будь-який внесок у відновлення миру під час головування Індії у G-20". Про це повідомляє India Today.

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"За останні кілька років відбулися глибоко руйнівні події. З конфліктом в Україні війна повернулася в Європу", – сказав прем’єр.

Він не назвав війну незаконним і неспровокованим російським вторгненням і не засудив Росію за її агресію.

Моді сказав, що війна завдає великого болю в регіоні, і, оскільки в ній "беруть участь великі держави, наслідки є серйозними".

"Як я вже сказав, це не епоха війни. Це епоха діалогу та дипломатії", – зазначив він.

Раніше на спільній пресконференції з президентом США Джо Байденом у Білому домі після їхніх переговорів Моді повторив, що Індія готова зробити будь-який внесок у відновлення миру.

"Ми повністю готові зробити будь-який внесок у відновлення миру під час головування Індії у G-20", — сказав він.

20 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з Моді під час саміту G7. Індійський посадовець назвав війну Росії проти України не просто "питанням економіки чи політики", а питанням людяності та пообіцяв зробити "все можливе", щоб його вирішити.

20 червня Зеленський призначив заступника міністра оборони Олександра Поліщука повноважним і надзвичайним послом України в Індії.

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