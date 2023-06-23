Премьер Индии в Конгрессе США не осудил РФ за агрессию, но заявил, что это не эпоха войны

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем выступлении в Конгрессе США заявил, что сейчас "не эпоха войны, а эпоха диалога и дипломатии". Он сказал, что Индия "готова внести любой вклад в восстановление мира во время председательства Индии в G-20". Об этом сообщает India Today.

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"За последние несколько лет произошли глубоко разрушительные события. С конфликтом в Украине война вернулась в Европу", – сказал премьер.

Он не назвал войну незаконным и неспровоцированным российским вторжением и не осудил Россию за ее агрессию.

Моди сказал, что война причиняет большую боль в регионе, и, поскольку в ней "участвуют большие государства, последствия серьезны".

"Как я уже сказал, это не эпоха войны. Это эпоха диалога и дипломатии", – отметил он.

Ранее на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме после их переговоров Моди повторил, что Индия готова внести любой вклад в восстановление мира.

"Мы полностью готовы внести любой вклад в восстановление мира во время председательства Индии в G-20", — сказал он.

20 мая президент Владимир Зеленский встретился с Моди во время саммита G7. Индийский чиновник назвал войну России против Украины не просто "вопросом экономики или политики", а вопросом человечности и пообещал сделать "все возможное", чтобы его решить.

20 июня Зеленский назначил замминистра обороны Александра Полищука полномочным и чрезвычайным послом Украины в Индии.

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