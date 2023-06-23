UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Премьер Индии в Конгрессе США не осудил РФ за агрессию, но заявил, что это не эпоха войны

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 10:17
Премьер Индии в Конгрессе США не осудил РФ за агрессию, но заявил, что это не эпоха войны - Фото
Нарендра Моди (фото - EPA)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем выступлении в Конгрессе США заявил, что сейчас "не эпоха войны, а эпоха диалога и дипломатии". Он сказал, что Индия "готова внести любой вклад в восстановление мира во время председательства Индии в G-20". Об этом сообщает India Today.

"За последние несколько лет произошли глубоко разрушительные события. С конфликтом в Украине война вернулась в Европу", – сказал премьер.

Он не назвал войну незаконным и неспровоцированным российским вторжением и не осудил Россию за ее агрессию.

Моди сказал, что война причиняет большую боль в регионе, и, поскольку в ней "участвуют большие государства, последствия серьезны".

"Как я уже сказал, это не эпоха войны. Это эпоха диалога и дипломатии", – отметил он.

Ранее на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме после их переговоров Моди повторил, что Индия готова внести любой вклад в восстановление мира.

"Мы полностью готовы внести любой вклад в восстановление мира во время председательства Индии в G-20", — сказал он.

  • 20 мая президент Владимир Зеленский встретился с Моди во время саммита G7. Индийский чиновник назвал войну России против Украины не просто "вопросом экономики или политики", а вопросом человечности и пообещал сделать "все возможное", чтобы его решить.
  • 20 июня Зеленский назначил замминистра обороны Александра Полищука полномочным и чрезвычайным послом Украины в Индии.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Индиянарендра моди
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 