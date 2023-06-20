Зам Резникова отправится послом в страну с 1,4 млрд населения – Индию

Президент Владимир Зеленский назначил замминистра обороны Александра Полищука полномочным и чрезвычайным послом Украины в Индии. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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"Назначить Полищука Александра Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Индия", – говорится в документе.

Полищук является генерал-майором запаса и магистром госуправления в сфере национальной безопасности.

С октября 2019 года занимает должность замминистра обороны. Он является главой Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

С 2020 по 2022 год являлся членом делегации Трехсторонней контактной группы в Минске, был представителем в рабочей подгруппе по вопросам безопасности.

СПРАВКА. Индия является первой по численности населения страной в мире, сообщало агентство Индия является первой по численности населения страной в мире, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков. Ее население составляет более 1,4 млрд человек, половина из них младше 30 лет. Издание отмечало, что в ближайшие годы Индия "должна стать" самой большой экономикой мира, которая при этом развивается быстрее всего.

За год Индия увеличила в десять раз импорт Российской нефти и сэкономила на этом $5 млрд.

В апреле 2023 года Индия приостановила покупку вооружения у РФ из-за опасений вторичных санкций, утверждало Bloomberg.

20 мая Зеленский встретился с премьером Индии Моди во время саммита G7. Индийское чиновник назвал войну России против Украины не просто "вопросом экономики или политики", а вопросом человечности и пообещал сделать "все возможное", чтобы его решить.

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