UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зам Резникова отправится послом в страну с 1,4 млрд населения – Индию

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 13:50
Зам Резникова отправится послом в страну с 1,4 млрд населения – Индию - Фото
Александр Полищук (Фото: investigator.org.ua)

Президент Владимир Зеленский назначил замминистра обороны Александра Полищука полномочным и чрезвычайным послом Украины в Индии. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

"Назначить Полищука Александра Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Индия", – говорится в документе.

Полищук является генерал-майором запаса и магистром госуправления в сфере национальной безопасности.

С октября 2019 года занимает должность замминистра обороны. Он является главой Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

С 2020 по 2022 год являлся членом делегации Трехсторонней контактной группы в Минске, был представителем в рабочей подгруппе по вопросам безопасности.

СПРАВКА. Индия является первой по численности населения страной в мире, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков. Ее население составляет более 1,4 млрд человек, половина из них младше 30 лет. Издание отмечало, что в ближайшие годы Индия "должна стать" самой большой экономикой мира, которая при этом развивается быстрее всего.
  • За год Индия увеличила в десять раз импорт Российской нефти и сэкономила на этом $5 млрд.
  • В апреле 2023 года Индия приостановила покупку вооружения у РФ из-за опасений вторичных санкций, утверждало Bloomberg.
  • 20 мая Зеленский встретился с премьером Индии Моди во время саммита G7. Индийское чиновник назвал войну России против Украины не просто "вопросом экономики или политики", а вопросом человечности и пообещал сделать "все возможное", чтобы его решить.

Читайте также: МИД: Индия хочет быть мировым арбитром и учителем, единственный правильный выбор — сторона Украины

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийИндияпосолалександр полищук
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 