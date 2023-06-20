Зам Резникова отправится послом в страну с 1,4 млрд населения – Индию
Президент Владимир Зеленский назначил замминистра обороны Александра Полищука полномочным и чрезвычайным послом Украины в Индии. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
"Назначить Полищука Александра Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Индия", – говорится в документе.
Полищук является генерал-майором запаса и магистром госуправления в сфере национальной безопасности.
С октября 2019 года занимает должность замминистра обороны. Он является главой Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.
С 2020 по 2022 год являлся членом делегации Трехсторонней контактной группы в Минске, был представителем в рабочей подгруппе по вопросам безопасности.
- За год Индия увеличила в десять раз импорт Российской нефти и сэкономила на этом $5 млрд.
- В апреле 2023 года Индия приостановила покупку вооружения у РФ из-за опасений вторичных санкций, утверждало Bloomberg.
- 20 мая Зеленский встретился с премьером Индии Моди во время саммита G7. Индийское чиновник назвал войну России против Украины не просто "вопросом экономики или политики", а вопросом человечности и пообещал сделать "все возможное", чтобы его решить.
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