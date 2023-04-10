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МИД: Индия хочет быть мировым арбитром, единственный правильный выбор — сторона Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 12:03
МИД: Индия хочет быть мировым арбитром, единственный правильный выбор — сторона Украины - Фото
Эмине Джапарова (Фото: LIGA.net)

Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что поддержка Украины — единственный правильный выбор для Индии, которая хочет быть мировым арбитром. Об этом она написала в Twitter.

По ее словам, Индия породила множество мудрецов, святых и гуру. 

Она отметила, что сегодня страна хочет быть всемирным учителем и арбитром. 

"В нашем случае мы имеем очень четкую картину: агрессор против невинной жертвы. Поддержка Украины — единственно правильный выбор", — заявила дипломат.

Джапарова прибыла с официальным визитом в Индию 10 апреля.

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Дмитро Гриниченко
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