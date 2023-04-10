МИД: Индия хочет быть мировым арбитром, единственный правильный выбор — сторона Украины
10.04.2023, 12:03
Эмине Джапарова (Фото: LIGA.net)
Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что поддержка Украины — единственный правильный выбор для Индии, которая хочет быть мировым арбитром. Об этом она написала в Twitter.
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По ее словам, Индия породила множество мудрецов, святых и гуру.
Она отметила, что сегодня страна хочет быть всемирным учителем и арбитром.
"В нашем случае мы имеем очень четкую картину: агрессор против невинной жертвы. Поддержка Украины — единственно правильный выбор", — заявила дипломат.
Джапарова прибыла с официальным визитом в Индию 10 апреля.
- В октябре 2022 года глава Минобороны Индии предупредил Москву о недопустимости ядерного варианта. В начале ноября в Индии заявили, что продолжат покупать российскую нефть, потому что им так выгодно.
- Спустя неделю после этого Моди призвал к переговорам по Украине, сказал, что нужна "коллективная решимость".
- Французский лидер Макрон верит, что можно убедить Индию и Китай помочь остановить Путина – "нужно уважение".
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